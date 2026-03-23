Rede de saúde mental realizou mais de 44 mil atendimentos em 2025

Os serviços de saúde mental da rede municipal de Catanduva registraram 44.242 atendimentos ao longo de 2025, realizados por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps). O número representa uma média de 3.687 atendimentos por mês, envolvendo acompanhamento psicológico, atendimento psiquiátrico, atividades terapêuticas e suporte às famílias.

Considerando a população estimada de 119.275 habitantes, segundo o IBGE, o volume de atendimentos em saúde mental equivale a cerca de um atendimento para cada três moradores da cidade ao longo do ano. Esse dado não significa que um terço da população tenha sido atendido, já que muitos pacientes realizam acompanhamento contínuo nos serviços. Porém, o número ajuda a dimensionar a importância da rede de atenção psicossocial no município.

Catanduva possui três unidades de Caps, que atendem diferentes públicos e necessidades dentro da rede municipal de saúde mental. O Caps II acolhe adultos com transtornos mentais e registrou 17.810 atendimentos no ano. O Caps AD, especializado no acompanhamento de pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, fez 16.569. Já o Caps Infantil (Caps IJ), direcionado às crianças e adolescentes, contabilizou 9.833 atendimentos em 2025.

Os Caps fazem parte da rede de atenção psicossocial do SUS e têm como objetivo oferecer acompanhamento contínuo e humanizado para pessoas com transtornos mentais. Além do atendimento especializado, os serviços trabalham de forma integrada com as unidades de saúde e outros equipamentos da rede municipal, a fim de evitar internações desnecessárias.

OUTROS NÚMEROS

Os dados reforçam o volume de atendimentos da rede municipal ao longo do ano. Na atenção básica, foram 434.768 atendimentos, além de 23.050 realizados pelas equipes multiprofissionais (E-Multi). Os serviços de saúde também chegaram às pessoas acamadas e em situação de rua, com 9.019 atendimentos domiciliares realizados pela Emad e 1.751 do Consultório na Rua. Já a UPA registrou 124.369 consultas médicas, além de 653.269 procedimentos diversos.