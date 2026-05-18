Fundação Padre Albino aborda educação financeira com aprendizes

A equipe de Desenvolvimento Humano Organizacional da Fundação Padre Albino, em parceria com o Grupo de Apoio ao Trabalhador/GAT, realizou encontro com jovens aprendizes com o tema “Educação Financeira para Jovens”, abordando assuntos para a construção de uma vida financeira mais consciente e equilibrada. Os encontros foram promovidos nos auditórios do Hospital Padre Albino, da Associação Padre Albino Saúde e em sala de aula da Unifipa.

A atividade foi conduzida pela assistente social Taiza Polimeno Turin, que destacou a importância do planejamento financeiro e da organização das finanças no dia a dia. Os jovens receberam orientações sobre controle de gastos, consumo consciente e a diferença entre desejos e prioridades, além de reflexões sobre como pequenas escolhas podem impactar diretamente o futuro financeiro.

“Foi momento de aprendizado, troca de experiências e conscientização, incentivando os participantes a desenvolverem hábitos financeiros mais saudáveis desde o início da vida profissional”, disse Taiza Turin.

“A Fundação Padre Albino segue investindo no desenvolvimento e na capacitação dos jovens aprendizes que atuam em suas unidades, através do projeto “Aprendiz na Prática”, iniciativa que promove encontros voltados ao aprendizado profissional e ao desenvolvimento pessoal dos participantes”, complementou Nathália Simone da Costa.

Para ela, “com iniciativas como essa, o projeto “Aprendiz na Prática” reforça o compromisso da Fundação Padre Albino com a formação dos jovens aprendizes, contribuindo para o desenvolvimento de profissionais mais preparados, conscientes e alinhados aos desafios do mercado de trabalho e da vida pessoal”.