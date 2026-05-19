GCM encontra cão que havia desaparecido em área rural de Catanduva

Uma história que começou com preocupação terminou com alívio e emoção neste fim de semana. Durante patrulhamento preventivo na zona rural de Catanduva, a Patrulha Rural da GCM localizou um cachorro desaparecido e devolveu o animal à família.

O cão, chamado Apocalipse, havia sido adotado recentemente por moradores de um sítio, após passar por uma situação de maus-tratos e ter sido resgatado pela vereadora Laura Luiza Protetora. Segundo o caseiro da propriedade São Rafael, o animal escapou durante a noite de sexta para sábado, tomando rumo ignorado.

A família realizou buscas pela região, mas não conseguiu encontrá-lo. Sensibilizados com a situação, os agentes da Patrulha Rural intensificaram as buscas durante o patrulhamento pelas estradas rurais e propriedades vizinhas.

E veio a boa notícia: Apocalipse foi localizado cerca de 4 quilômetros distante do sítio. O cachorro foi recolhido em segurança pela equipe da GCM e levado de volta para casa.

A cena da entrega emocionou os agentes e trouxe alegria para toda a família, principalmente para uma criança, que estava triste com o desaparecimento do novo amigo de quatro patas.

RESGATE DA NINA

Operação de resgate da cachorrinha Nina, desaparecida há quatro dias, mobilizou Corpo de Bombeiros, Saec e Guarda Civil Municipal, no sábado. Ela foi localizada dentro da galeria de águas pluviais na rua Birigui, próximo à Igreja de Santa Rita, no bairro Nosso Teto.

A força-tarefa teve início quando moradores avisaram uma equipe da Guarda Civil Municipal que realizava patrulhamento. Em seguida, a GCM acionou os órgãos competentes para atender a ocorrência. A ação durou de 2 horas e terminou com aplausos dos populares.

Para possibilitar o salvamento, equipes da Saec utilizaram uma máquina para retirar a tampa de concreto e, com uma longa escada, os bombeiros puderam acessar a redes subterrâneas.