GCM prende suspeito por tráfico de drogas durante ronda no Zé Povão

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Catanduva, por meio da equipe da Romu, realizou mais uma ação de combate ao tráfico de drogas. Durante patrulhamento pela rua Benvinda Batista Ramos, no bairro conhecido como “Zé Povão”, na região do Jardim Albino, os agentes avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Diante da movimentação, foi realizada a abordagem.

Na averiguação, os guardas constataram que um dos abordados estaria comercializando substância análoga ao crack para o outro indivíduo. Durante busca pessoal, foram localizados nove invólucros contendo a substância, além da quantia de R$ 183,20 em notas diversas e de pequeno valor, característica comum em ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Com o segundo abordado foi encontrada a quantia de R$ 1.174,00. Ele informou aos agentes que o valor seria referente ao pagamento semanal de seu trabalho como pedreiro. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial. Devido ao estado de alteração dos abordados, foi necessário o uso de algemas, visando garantir a segurança da equipe e dos envolvidos.

Após análise dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do suspeito por tráfico de entorpecentes. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça. Já o comprador foi ouvido e posteriormente liberado juntamente com seus pertences.