Recanto Monsenhor Albino recebe lote de cobertores e itens de higiene

O Recanto Monsenhor Albino recebeu da empresa Cocam a doação de 70 cobertores para auxiliar os acolhidos pela instituição durante o período de frio. Os cobertores foram produzidos a partir da reciclagem de uniformes de colaboradores da empresa.

Participaram da entrega Alexandre do Santos, presidente da Associação Atlética Cocam; Ana Eliza Mattos de Moraes Rocha, assistente social da Cocam; Silvia Moreno, gerente administrativa do Recanto Monsenhor Albino; e Renata Rocha Bugatti, diretora de Saúde e Assistência Social.

Segundo Ana Eliza, a ação une sustentabilidade e solidariedade. “Os cobertores são resultados dos uniformes dos colaboradores, que já não estão mais em bom estado. Eles são transformados em fibras e reciclados de forma a virar cobertores; então vira uma questão sustentável”.

Segundo ela, a iniciativa que une sustentabilidade e solidariedade arrecadou 600 quilos de roupas este ano, que foram transformadas em cobertores para ajudar as instituições locais.

Além disso, a Associação Atlética Cocam doou itens de higiene ao Recanto Monsenhor Albino após promover o tradicional torneio de futebol do dia 1º de maio. Neste ano, o campeonato teve caráter solidário, com arrecadação destinada à instituição.

Foram arrecadados e doados 597 produtos, entre eles 110 rolos de papel higiênico, 204 sabonetes, 58 cremes dentais, 19 shampoos, 11 condicionadores, 182 fraldas geriátricas, 8 antitranspirantes, 3 cremes e 2 sabonetes líquidos.

Neste caso, participaram do ato de entrega Wigor Matheus Belíssimo, Alexandre do Santos e Ana Eliza Mattos de Moraes Rocha, além de Silvia Moreno e Renata Rocha Bugatti como representantes da Fundação.

“O Recanto para nós é uma referência, instituição séria, que acolhe com carinho os idosos, com amor. A gente vê o respeito que tem. Já estivemos aqui várias vezes, em outras oportunidades de doação. A gente doa um café mensal também, então vemos a seriedade no trabalho de vocês. É por isso que, quando pensamos em doação, lembramos sempre de vocês”, afirmou Ana Elisa.