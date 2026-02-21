Recanto Monsenhor Albino promove atividade de yoga com os idosos

O Recanto Monsenhor Albino realizou atividade especial voltada à promoção do bem-estar das pessoas idosas institucionalizadas atendidas pela instituição. A iniciativa foi conduzida pela instrutora de Yoga Rosicler Pardo Cabral Gregio.

Durante a atividade, Rosicler destacou a importância da respiração consciente no cotidiano, explicando que, muitas vezes, o ato de respirar ocorre de forma automática, sem atenção plena. Em seguida, conduziu exercícios de concentração e serenidade entre as pessoas idosas.

A iniciativa também teve o envolvimento dos profissionais que atuam na unidade, como o psicólogo Edson Mancini Júnior e o assistente social Weliton Marchi Albino, reforçando o caráter interdisciplinar da ação e a importância do cuidado integral às pessoas atendidas.

Para o psicólogo Edson Mancini Júnior, momentos como esse vão além da prática corporal. “Quando trabalhamos a respiração consciente estamos ajudando a pessoa idosa a se reconectar com o presente, reduzir níveis de ansiedade e fortalecer a percepção sobre si mesma. São exercícios simples, mas que impactam diretamente na saúde emocional e na qualidade de vida”, destacou.

Ele também ressaltou que atividades em grupo favorecem o sentimento de pertencimento e estimulam vínculos, fatores fundamentais para o bem-estar na terceira idade.

Ao final do encontro foi trabalhado o contexto da gratidão. Cada participante foi convidado a refletir e expressar gratidão por algo significativo em sua vida, fortalecendo sentimentos positivos, a valorização das experiências pessoais e o convívio coletivo.