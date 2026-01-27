Recanto Monsenhor Albino capacita cuidadores em urgência e emergência

O Recanto Monsenhor Albino promoveu capacitação em urgência e emergência voltada aos cuidadores de pessoas idosas da instituição, de 16 a 19 de janeiro. A iniciativa teve como objetivo reduzir riscos e garantir a segurança dos idosos institucionalizados, qualificando a equipe para agir de forma rápida e segura diante de situações críticas.

Com a participação das enfermeiras que atuam no atendimento de urgência e emergência do Recanto, a capacitação contou com atividades teóricas e práticas, abordando o reconhecimento de sinais de alerta, a realização de manobras de primeiros socorros e a aplicação correta de protocolos de urgência e emergência no contexto geriátrico.

De acordo com Juliana Fachim, enfermeira responsável pelo Serviço de Enfermagem do Recanto Monsenhor Albino, o foco do treinamento foi a preservação da vida. “O objetivo é garantir sobrevida e segurança das pessoas idosas residentes até a chegada do atendimento especializado, minimizando sequelas decorrentes de eventos agudos”.

Durante o curso foram trabalhados temas como emergências cardiovasculares, respiratórias, anafiláticas e metabólicas, além de crises convulsivas, quedas com fraturas e acidentes com animais peçonhentos. Um dos destaques foi o suporte em RCP (Reanimação Cardiorrespiratória), realizado conforme as diretrizes da American Heart Association (AHA), incluindo treinamento em manequins, permitindo que os cuidadores vivenciassem situações próximas da realidade.

Juliana também ressaltou que a capacitação reforça o compromisso do Recanto Monsenhor Albino com a legislação. A instituição está alinhada à RDC nº 502/2021 da Anvisa, norma que estabelece critérios para as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).