Rebelato e Fabiana Bolsonaro são entrevistados nas rádios Vox e Vida

O empresário Ricardo Rebelato (PL) e a deputada estadual Fabiana Bolsonaro (PL) estarão ao vivo nas rádios Vox FM e Vida FM nesta segunda-feira, 6 de abril, para falar sobre o contexto político local e nacional. O bate-papo vai ao ar às 9h na Vox FM e 9h30 na Vida FM.



Há poucos dias, Rebelato anunciou sua filiação ao Partido Liberal, causando movimentação nos bastidores políticos, já que o acerto ocorreu por São Paulo. A filiação foi contra a vontade do diretório local, presidido por Padre Osvaldo, seu adversário nas urnas.



Rebelato é a principal liderança da direita na região e tem relação bastante próxima com a família Bolsonaro. “Para 2026, o objetivo é ajudar a fortalecer a direita no Brasil, apoiando meus amigos Flávio e Eduardo Bolsonaro, além de uma possível pré-candidatura”.



Já Fabiana Bolsonaro, de Barrinha, interior paulista, se elegeu deputada estadual em São Paulo com 65.497 votos. Sem parentesco com a família Bolsonaro, adotou “Bolsonaro” como nome político. Ela se declara de extrema direita, anti-ideologias, cristã e conservadora.