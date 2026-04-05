Política
Rebelato e Fabiana Bolsonaro são entrevistados nas rádios Vox e Vida
Foto: Divulgação - Fabiana Bolsonaro esteve recentemente em reunião com Rebelato na cidade
Eles estarão ao vivo nesta segunda-feira para falar sobre o contexto político local e nacional
Por Da Reportagem Local | 05 de abril, 2026

O empresário Ricardo Rebelato (PL) e a deputada estadual Fabiana Bolsonaro (PL) estarão ao vivo nas rádios Vox FM e Vida FM nesta segunda-feira, 6 de abril, para falar sobre o contexto político local e nacional. O bate-papo vai ao ar às 9h na Vox FM e 9h30 na Vida FM.

Há poucos dias, Rebelato anunciou sua filiação ao Partido Liberal, causando movimentação nos bastidores políticos, já que o acerto ocorreu por São Paulo. A filiação foi contra a vontade do diretório local, presidido por Padre Osvaldo, seu adversário nas urnas.

Rebelato é a principal liderança da direita na região e tem relação bastante próxima com a família Bolsonaro. “Para 2026, o objetivo é ajudar a fortalecer a direita no Brasil, apoiando meus amigos Flávio e Eduardo Bolsonaro, além de uma possível pré-candidatura”.

Já Fabiana Bolsonaro, de Barrinha, interior paulista, se elegeu deputada estadual em São Paulo com 65.497 votos. Sem parentesco com a família Bolsonaro, adotou “Bolsonaro” como nome político. Ela se declara de extrema direita, anti-ideologias, cristã e conservadora.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Guilherme Gandini | 08 de abril de 2026
Profissionais da UPA recebem multa do FGTS após acordo
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 08 de abril de 2026
Carlinhos de Jesus receberá título de Cidadão Catanduvense
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 08 de abril de 2026
No último mês para tirar o título, TRE-SP orienta eleitor a se antecipar
Leia mais