Rebelato confirma filiação ao PL e diretório local do partido fica sob risco

O empresário Ricardo Rebelato, que disputou as eleições municipais de 2024 pelo PSD, filiou-se agora ao PL. O detalhe é que a mudança de sigla foi formalizada por São Paulo, contra a vontade do diretório local do partido, que é presidido pelo prefeito Padre Osvaldo.

As informações foram confirmadas por Rebelato. Questionado sobre uma possível candidatura nas eleições de 2026, ele informou que tem recebido convites para disputar o pleito, mas que avalia o cenário político e as possibilidades de participação.

Com relação próxima à família Bolsonaro, o empresário esteve recentemente com Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Na campanha eleitoral a prefeito de Catanduva, ele realizou carreata ao lado de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro.