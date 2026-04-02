Política
Rebelato confirma filiação ao PL e diretório local do partido fica sob risco
Foto: Reprodução/Redes Sociais - Ricardo Rebelato esteve com o pré-candidato Flávio Bolsonaro
Questionado sobre possível candidatura, o empresário disse que ainda avalia cenário para decidir
Por Guilherme Gandini | 02 de abril, 2026

O empresário Ricardo Rebelato, que disputou as eleições municipais de 2024 pelo PSD, filiou-se agora ao PL. O detalhe é que a mudança de sigla foi formalizada por São Paulo, contra a vontade do diretório local do partido, que é presidido pelo prefeito Padre Osvaldo.

As informações foram confirmadas por Rebelato. Questionado sobre uma possível candidatura nas eleições de 2026, ele informou que tem recebido convites para disputar o pleito, mas que avalia o cenário político e as possibilidades de participação.

Com relação próxima à família Bolsonaro, o empresário esteve recentemente com Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Na campanha eleitoral a prefeito de Catanduva, ele realizou carreata ao lado de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro.

Autor

Guilherme Gandini
Editor-chefe de O Regional.
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