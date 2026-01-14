Rapper Rô Rosa faz show com mistura de ritmos no Sesc nesta quinta

O rapper Rô Rosa se apresenta no Sesc Catanduva nesta quinta-feira, dia 15 de janeiro, às 20h, com composições autorais e repertório que refletem o cotidiano em arranjos contemporâneos, inspirados por referências como Criolo, Liniker e Gal Costa, e revelam suas influências, que passam pela MPB, rap, samba e pop. O show tem entrada franca, sem retirada de ingressos.

Natural de São José dos Campos, Rô Rosa lançou seu primeiro EP, Estações, em junho do ano passado, pelo selo EME Lab. O projeto apresenta sonoridade que mistura boom bap, R&B, reggae e elementos da música brasileira, refletindo diferentes fases da vida e dos relacionamentos.

Antes de sua carreira musical, Rô Rosa iniciou sua relação com a música no coral da igreja. Após uma viagem a Boston, nos Estados Unidos, retornou ao Brasil marcado por uma perda familiar e uma desilusão amorosa. Em meio a esse momento de introspecção, encontrou um violão com apenas três cordas e, com ele, iniciou suas primeiras composições autorais.

Com hits virais como “Imprevisto” e “Te vi de canto”, Rô Rosa se destaca na cena musical com seu som envolvente e autêntico. Atualmente, acumula mais de 2,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mantém presença ativa nas redes sociais, incluindo Instagram, YouTube e TikTok. No ano passado, levou sua música até a Europa, junto com Yago Oproprio.