Ranking dos municípios com melhores práticas agropecuárias sairá no dia 15

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo divulgará, na próxima segunda-feira, 15, as prefeituras mais bem colocadas no ranking paulista do Programa Município Agro, em cerimônia de premiação que será realizada na capital.

O programa incentiva, por meio de mecanismos técnicos, o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas relacionadas ao setor agropecuário, sendo executado pela Diretoria de Assistência Técnica Integral (Cati), em parceria com as prefeituras que participam do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável.

As cidades com melhores classificações no ranking recebem premiações em dinheiro. Neste ano, o Município Agro apresenta novidade que impacta positivamente a pontuação dos participantes: o Projeto de Incentivo à Produção Agropecuária, que conta com o apoio dos extensionistas da Cati na elaboração e visa o desenvolvimento sustentável do agronegócio paulista.

“O Município Agro - Ranking Paulista estimula a melhoria contínua da gestão pública no campo, além de possibilitar o acesso a recursos, programas e convênios com o Governo do Estado. Neste ano, estão participando 404 cidades e 90 prefeituras serão premiadas”, explica o diretor da Cati, Ricardo Pereira.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Catanduva deve ser certificada no programa, mas não conseguirá brigar pelas primeiras colocações. Isso porque a adesão foi realizada somente em 2022. “As políticas públicas relacionadas a esse programa ainda estão sendo construídas e não efetivadas”, pondera a secretária Júlia Cassiano Wayego.

Em 2024, 117 prefeituras foram ranqueadas na cerimônia de premiação, que promoveu o repasse de R$ 1,3 milhão aos três primeiros colocados de cada categoria. A divulgação do resultado do ranking deste ano será feita no Palácio dos Bandeirantes, a partir das 15h30.