Rádio Vida FM transmite jogos do Catanduva e lança programa esportivo

A rádio Vida FM terá sua primeira jornada esportiva nesta quarta-feira, 28, com a transmissão do derby regional entre Catanduva Futebol Clube e Rio Preto Esporte Clube pelo Paulistão da Série A3. A cobertura começa às 19h, meia hora antes da partida, pelas ondas do rádio em 94,9 FM, pelo site vida.fm.br, pelo aplicativo Vida FM e pelo canal Vida FM Catanduva no YouTube.

A narração ficará por conta do jornalista Tiago Lotto e do radialista Carlos Bertim, com trabalhos técnicos de Robertinho Índio e direção comercial de Jonas Cordeiro, todos com experiência no radialismo esportivo. O jogo será o segundo do Santo na competição, depois da vitória por 1 a 0 na estreia contra a Francana, fora de casa. Com 3 pontos, o time ocupa a 4ª posição na tabela.

Além das transmissões, a programação da Vida FM também terá o reforço do “Esporte é Vida”, novo programa ao vivo da emissora. A atração vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 12h, ampliando o alcance e a interação com o público. A estreia será no dia 2 de fevereiro.

Se o futebol é paixão nacional, no "Esporte é Vida" ele terá espaço garantido, mas o programa vai muito além das quatro linhas. Todas as modalidades esportivas entrarão em campo, com notícias, debates, curiosidades, entrevistas e informação de qualidade, valorizando atletas, competições e o esporte como ferramenta de inclusão, saúde e entretenimento.

Em ano de Copa do Mundo, o programa contará com um quadro exclusivo: o “Arena Copa”, dedicado aos principais assuntos do Mundial da Fifa, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, os três países-sede do maior evento esportivo do planeta. Bastidores, análises, expectativas e tudo o que o torcedor gosta de acompanhar estarão no radar.

“Com uma proposta dinâmica, informativa e descontraída, o Esporte é Vida chega para ser companhia diária do ouvinte, conectando informação, emoção e diversão. Um convite aberto para quem vive o esporte dentro e fora de campo”, destaca o radialista Carlos Bertim.

A Vida FM 94,9 integra o Grupo Gerson Gabas de Comunicação, que há mais de 50 anos leva informação ao público com credibilidade, ética e compromisso jornalístico. Agora, essa tradição se conecta ainda mais com o esporte — um dos setores que mais mobilizam paixões, histórias e emoções no Brasil e no mundo. “Esporte é informação, é paixão… Esporte é Vida!”.