Quermesse e leilão em Catiguá destinam mais de R$ 150 mil ao HCC

O Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) recebeu, na sexta-feira, 9, a doação de R$ 151.741,22 arrecadados durante a realização da Quermesse e Leilão de Gado em Catiguá, evento beneficente promovido em dezembro pelo grupo de voluntários Amigos de Catiguá. O valor foi entregue simbolicamente em cheque, em ato realizado nas dependências do hospital.

Os voluntários foram recepcionados pelo gerente de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino, Julio Cesar Luiz, que destacou a relevância da iniciativa para a manutenção dos atendimentos oferecidos pelo HCC.

“A solidariedade demonstrada pelo grupo Amigos de Catiguá faz uma diferença imensa para o Hospital de Câncer de Catanduva. Cada ação como essa representa mais dignidade, mais cuidado e mais esperança para os nossos pacientes. Em nome da Fundação Padre Albino e de todos que são atendidos aqui, deixo nosso sincero agradecimento a todos os envolvidos”, afirmou.

A quermesse e o leilão de gado aconteceram simultaneamente nos dias 20 e 21 de dezembro, no salão paroquial da Igreja de São Sebastião, com 100% da renda revertida ao HCC. O evento contou ainda com apresentação musical do cantor Moysés Rico, parceiro do hospital, que se apresentou de forma voluntária, sem cobrança de cachê.

Representando os ‘Amigos de Catiguá’ estiveram presentes na entrega Perpétua Ponci, Elton Renato Lopes, Fernando César Darcie, Silvano Gasques Peres e Antônio Marcos Martins Fernandes (Cebinho).

Perpétua falou sobre a emoção de ver o resultado do trabalho coletivo transformado em apoio direto aos pacientes oncológicos. “Nós estamos realizados com o valor que conseguimos arrecadar. Estamos renovando nosso grupo para dar continuidade nesse trabalho tão bonito. É gratificante saber que podemos ajudar tantas pessoas. É um valor simbólico que entregamos diante de tanta demanda que tem o hospital, mas é de coração”, disse.

Ao final eles deixaram mensagem de incentivo a outras pessoas e grupos que desejam promover ações solidárias: “Quando a comunidade se une por uma causa, o resultado sempre é maior do que imaginamos. Criem seus grupos e não tenham medo de realizar o bem, mesmo que haja dificuldades, pois toda ação solidária, por menor que pareça, pode mudar vidas.”