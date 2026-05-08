Quermesse da Mamãe é atração na Paróquia Imaculada Conceição

Começa nesta sexta-feira a “Quermesse da Mamãe”, na Paróquia Imaculada Conceição, de Catanduva. Serão três dias de programação. Hoje, a partir das 19h30, tem Comida de Boteco, com pastel, mini pizza, batata frita, frango a passarinho e calabresa, além de show sertanejo.

No sábado, às 20h, haverá quermesse com churrasco, batata frita, frango assado e pastel, mais bingo e leilão para animar o público. A mesa com quatro cadeiras e o frango assado custa R$ 50.

Já no domingo tem o almoço especial do Dia das Mães, a partir das 11h, com comida à vontade por R$ 40. O cardápio terá arroz, churrasco, maionese, mandioca cozida, vinagrete, farofa e feijão gordo. As adesões estão à venda na Secretaria Paroquial e também ao final das missas.

“Quero convidá-los para a nossa quermesse, nos dias 8, 9 e 10 de maio. No domingo, nós vamos almoçar com as mamães. Como eu não tenho mãe, estou convidando todo mundo, traga a sua mãe, ou se você não tem, venha almoçar comigo”, convida padre Fábio Marçaro.

Segundo o pároco, os recursos obtidos durante o final de semana festivo serão utilizados para manutenção da igreja e das atividades pastorais.