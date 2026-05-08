FPA inicia ações do centenário com atendimento na Praça da República

A Fundação Padre Albino (FPA) inicia as atividades comemorativas de seu centenário com evento voltado à população neste sábado, 9 de maio, das 9h às 12h, na Praça da República. A ação reunirá atividades gratuitas promovidas pela Unifipa, Colégio Catanduva e Padre Albino Saúde (PAS), envolvendo professores, alunos e profissionais de saúde em manhã de orientação, prevenção, bem-estar e interação com a comunidade.

Entre as atividades oferecidas estarão o teste “Será que tenho Burnout?”, pelo curso de Psicologia; orientações e demonstrações de Biomedicina Estética pelo curso de Biomedicina; simulação de abertura de empresa com o curso de Administração; atividades lúdicas pela Pedagogia; avaliação da elasticidade humana em todas as idades pela Educação Física; orientações sobre descarte correto de medicamentos e distribuição de packs de aromaterapia pelo curso de Farmácia; aferição de pressão arterial com a Enfermagem; além de exposição de mudas organizada pela Engenharia Agronômica.

O Padre Albino Saúde também participará com avaliação de bioimpedância e orientação nutricional gratuita à população.

Já o Colégio Catanduva promoverá demonstrações práticas de manobras de desengasgo e reanimação cardiopulmonar, conduzidas por alunos do curso Técnico de Enfermagem. A atividade contará com bonecos de simulação para treinamento e orientação prática ao público.

A programação marca o início das celebrações dos 100 anos da Fundação Padre Albino, reforçando sua atuação histórica na saúde, na educação e no cuidado com a comunidade. O evento é gratuito e aberto a toda população.