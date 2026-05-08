Defesa Civil alerta para temporais e queda de temperatura em SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para mudanças significativas no clima entre esta sexta-feira, dia 8, e domingo, dia 10 de maio. A atuação de uma frente fria continental deve provocar temporais, ventos fortes e queda acentuada nas temperaturas em diversas regiões paulistas.

Na sexta-feira, o destaque será para as rajadas de vento, que podem variar entre 50 e 70 km/h em grande parte do Estado, com possibilidade de índices ainda maiores em algumas regiões próximas ao Paraná.

Já no sábado e domingo, o avanço da frente fria deve espalhar chuva em forma de temporais, acompanhados de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo.

Após a passagem da frente fria, uma massa de ar polar provocará queda acentuada nas temperaturas a partir da madrugada de domingo, mantendo o clima mais frio até a próxima quarta-feira, dia 13. Em praticamente todo o Estado de São Paulo, as temperaturas devem ficar entre 3°C e 5°C abaixo da média para esta época do ano.

Na região de Catanduva, a previsão também indica mudanças no tempo. Além do aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva, a região pode registrar ventos fortes e queda nas temperaturas ao longo do fim de semana e início da próxima semana.

A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas oficiais e adote medidas preventivas durante os períodos de chuva intensa e ventania. Em situações de risco, a recomendação é acionar os serviços de emergência e evitar áreas sujeitas a alagamentos, quedas de árvores ou estruturas comprometidas.