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Queda nos casos de dengue chega a 90% no primeiro trimestre
Foto: Prefeitura de Catanduva - Descarte irregular de materiais é desafio recorrente para combate à dengue
Bairros com mais casos positivos, até o momento, são o Cidade Jardim, Nova Catanduva 3 e Centro
Por Da Reportagem Local | 16 de abril, 2026

Catanduva segue com cenário controlado no enfrentamento à dengue em 2026, mantendo queda expressiva nos casos confirmados em relação ao mesmo período de 2025. Considerando os três primeiros meses do ano, a redução é superior a 90%. Os números atualizados foram divulgados nesta quarta-feira, 15, pela Secretaria Municipal de Saúde.

No comparativo mês a mês, foram registrados 1.212 casos positivos em janeiro de 2025, enquanto no primeiro mês deste ano foram 68. Em fevereiro, as confirmações reduziram de 1.672 para 93. Já em março, a queda foi de 1.835 para 112, ainda com 98 casos em investigação.

No mês de abril, segundo a Saúde, foram 838 casos confirmados em 2025, ao passo que neste ano há 62 casos sendo investigados, ainda sem confirmações. “Os dados mostram queda consistente mesmo em um período marcado por chuvas frequentes, que favorecem a proliferação do mosquito”, avalia o setor.

Entre os registros confirmados, os bairros com maior número de casos em 2026 até o momento são: Cidade Jardim, com 17, seguido pelo Nova Catanduva 3, com 16, e o Centro, com 15. Depois aparecem Vila Soto (13), Solo Sagrado (11), Conjunto Euclides (9) e São Francisco (8).

TRABALHO NAS RUAS

Mesmo com os avanços, a Secretaria de Saúde diz que as equipes enfrentam um desafio recorrente: o descarte irregular de materiais. “Frequentemente, móveis, colchões, entulhos e outros objetos voltam a ser deixados nos mesmos locais que já foram limpos, criando novamente condições para a proliferação do mosquito e de escorpiões”, lamenta.

A Prefeitura de Catanduva reforça que o município possui Ecoponto para descarte correto e serviço de coleta de volumosos, que é mantido pela Saec, para evitar que esses materiais sejam abandonados em áreas verdes e terrenos.

A Secretaria de Saúde reforça, ainda, que a maior parte dos criadouros ainda está dentro das residências. “Reserve 10 minutos por semana. O combate à dengue é um trabalho coletivo. A Prefeitura mantém atuação permanente, mas a participação da população é essencial para manter os números sob controle.”

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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