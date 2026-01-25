Quase 90% das praias do litoral estão próprias para banho, aponta Cetesb

No verão, além de garantir a hidratação, o protetor solar e a diversão, vale conferir também se o mar está liberado para banho. O novo boletim de balneabilidade divulgado na quinta-feira, dia 22 de janeiro, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), mostra que 86% das praias do litoral paulista estão próprias para os banhistas.

Das 175 praias monitoradas, 151 foram classificadas como próprias e 24 como impróprias. Entre os pontos com restrição, 15 ficam na Baixada Santista e 9 no Litoral Norte.

Há cinco décadas, técnicos da Cetesb coletam amostras de água exatamente onde os banhistas entram no mar e as levam para análise em laboratório. O objetivo é detectar Enterococos, bactérias microscópicas, invisíveis a olho nu, que funcionam como sinais de alerta para contaminação fecal e cuja concentração determina se a praia é considerada adequada ou não para o banho.

“A água aparentemente limpa pode estar imprópria. Por isso, o monitoramento é essencial para orientar a população e apoiar a gestão pública”, explica Claudia Lamparelli, gerente do Setor de Águas Litorâneas da Cetesb.

O processo ocorre todas as semanas, ao longo de todo o ano. As equipes fazem a coleta no mesmo ponto e a cerca de um metro de profundidade, garantindo padronização. Em laboratório, as amostras são analisadas para a contagem Enterococos. O histórico de cinco semanas é usado para refletir uma tendência real da qualidade da água, e não uma alteração pontual.

ONDE CONSULTAR

A qualidade das praias é atualizada sempre às quintas-feiras e está disponível no site da Cetesb (www.cetesb.sp.gov.br) e no aplicativo da Cetesb (Android e iOS). Além do boletim digital, bandeiras verdes e vermelhas são atualizadas semanalmente nas praias monitoradas para orientar os banhistas sobre a condição atual de balneabilidade.