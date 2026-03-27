Quase 800 presos descumpriram regras na ‘saidinha’ no estado de São Paulo

A Polícia Militar flagrou 770 detentos descumprindo ordens judiciais em todo o estado de São Paulo durante a primeira saída temporária de 2026, entre 17 e 23 de março. Os beneficiados tiveram os boletins de ocorrência de descumprimento formalizados e cada um dos casos foi informado ao Poder Judiciário. Outros 24 foram presos em flagrante por cometerem crimes.

A maior parte das violações das medidas cautelares ocorreu nas regiões de Ribeirão Preto com 166 casos, Santos com 159 e Campinas com 135 detidos. Em seguida vêm Bauru (76), São José do Rio Preto (71), Araçatuba (68), São José dos Campos (47), Presidente Prudente (17) e Sorocaba (9). Na capital paulista, foram 12 ocorrências.

Entre as regras impostas pela Justiça para a concessão da saída temporária estão a proibição de frequentar bares, usar drogas e se envolver em brigas, além da obrigação de permanecer na área determinada pelo Poder Judiciário e não ficar na rua no período noturno. Os presos tinham até as 18h do dia 23 para voltar aos presídios. Quem não retornou é considerado foragido.