Quase 7 mil pessoas dependem do Bolsa Família em Catanduva

Em março, o município de Catanduva teve 2.459 famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família, do Governo Federal, com 6.974 pessoas beneficiadas e benefício médio de R$ 708,19. O investimento público foi de R$ 1,7 milhão. No estado de São Paulo, o programa chegou a 2,2 milhões de beneficiários nos 645 municípios paulistas, com valor médio de R$ 680,99.

De acordo com Painel de Monitoramento do Bolsa Família, os dados mais recentes, do mês de março, mostram 6.973 beneficiários de Renda de Cidadania no município – eles recebem R$ 142 por integrante; 2.278 benefícios complementares a famílias cujo benefício seja inferior a R$ 600; e 1.306 benefícios Primeira Infância, no valor de R$ 150 por criança de até 7 anos incompletos.

Além disso, 528 famílias catanduvenses foram contempladas pelo Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, totalizando investimento federal de R$ 58 mil.

Quando uma família entra no Programa Bolsa Família, ela e o poder público assumem compromissos para reforçar o acesso de crianças, adolescentes, jovens e gestantes à saúde e à educação. Entre os compromissos estão a realização de pré-natal, cumprimento do calendário nacional de vacinação, acompanhamento nutricional e frequência escolar mínima exigida.

Catanduva conseguiu acompanhar 2.640 beneficiários entre 4 e 18 anos incompletos de idade, o que corresponde à cobertura de 97,6% na educação. O resultado nacional foi de 89,2%. Já na saúde, foram acompanhados 4.256 beneficiários, o que atinge 90,6%, enquanto o índice nacional foi 83,5%. Nos dois casos, o governo qualifica o alcance como “muito bom”.