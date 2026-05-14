Equipes médicas e FAB recebem congratulações por salvar vidas

O vereador e médico Dr. Sinval Malheiros (MDB) apresentou Moção de Congratulações e Reconhecimento ao Hospital Padre Albino, às equipes médicas envolvidas e à Força Aérea Brasileira (FAB) pela captação múltipla de órgãos realizada no início deste mês. O documento foi aprovado pelo plenário da Câmara de Catanduva, na última terça-feira, 12.

Segundo Malheiros, o gesto de solidariedade protagonizado pela família do doador, paciente de 34 anos, aliado à excelência técnica, à humanização e ao comprometimento das equipes de saúde, possibilitaram a captação do coração, fígado, rins e córneas, em ato que poderá salvar ou proporcionar melhor qualidade de vida a até sete pessoas da fila de transplantes.

O parlamentar ainda destacou a importância do trabalho conjunto das instituições em prol da preservação da vida. Isso porque a operação envolveu equipes do Hospital Padre Albino, Hospital de Base de Rio Preto, Hospital do Amor de Barretos, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e Faculdade de Medicina de Botucatu/Unesp, além do apoio da FAB para o transporte.

“A presente homenagem reconhece não apenas a excelência médica e hospitalar envolvida em todo o procedimento, mas também o elevado gesto de humanidade, empatia e amor ao próximo que a doação de órgãos representa”, complementou o parlamentar.