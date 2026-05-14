Prefeitura abre licitação para contratar arte-educadores

A Prefeitura de Catanduva publicou edital de licitação para contratação de arte-educadores que irão compor as oficinas culturais do Centro Integrado da Criança Autista (Cica). O processo será realizado em concorrência presencial, com critério de julgamento por melhor técnica.

De acordo com o edital, os profissionais contratados atuarão em oficinas de Artes Plásticas e Artesanato, Musicalização, Expressão Corporal, Atividades Recreativas e Esportivas Adaptadas, Robótica e Horta. Eles serão remunerados por hora/aula e atuarão de segunda a sexta-feira.

A entrega das propostas e a abertura da licitação estão marcadas para 30 de junho, às 9h, na Secretaria Municipal de Contratações Públicas, localizada no 5º andar do Paço Municipal. A seleção levará em consideração critérios técnicos, como formação acadêmica, especializações, cursos de capacitação, workshops, seminários e tempo de atuação na área escolhida.

O edital também prevê a possibilidade de contratação de até dois arte-educadores por modalidade, conforme a demanda de atendimento do Centro Integrado da Criança Autista. O contrato terá vigência inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

O edital está disponível em https://www.catanduva.sp.gov.br/portal/editais/0/5/2084.