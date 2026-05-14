Conselho da Pessoa Idosa busca melhorias nas agências bancárias

Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa se reuniram com gerentes de agências bancárias de Catanduva para uma conversa sobre os direitos da população idosa e a importância do atendimento humanizado e prioritário nas instituições financeiras.

O encontro foi realizado na sede do Sindicato dos Bancários e contou com a participação de membros da diretoria do conselho.

Durante a reunião, foram apresentados o papel desempenhado pelo órgão, as legislações relacionadas ao atendimento da pessoa idosa e também pontos recorrentes de denúncias envolvendo o atendimento nas agências bancárias do município.

A proposta do encontro foi promover o diálogo e incentivar que os conteúdos discutidos sejam levados para as equipes das agências, buscando melhorias e possíveis intervenções voltadas ao cumprimento dos direitos da população idosa no ambiente bancário.

A reunião também abriu espaço para que os representantes das agências apresentassem as dificuldades enfrentadas no dia a dia para garantir o cumprimento das leis e das normas de atendimento prioritário.

Segundo o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o encontro foi considerado produtivo e importante para fortalecer a conscientização sobre o tema e aproximar as instituições financeiras das demandas da população idosa.

Um novo momento deverá ser organizado futuramente pelo Sindicato dos Bancários para que o conselho também possa visitar e dialogar com gerentes de agências que não participaram desta primeira reunião.

SOLUCIONAR PROBLEMAS

A reunião sobre a rede bancária faz parte de estratégia adotada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que passou a convidar, em suas reuniões mensais, representantes de diferentes setores da sociedade para fortalecer políticas públicas voltadas à pessoa idosa.

Os primeiros encontros foram realizados com representantes do Sincomercio Catanduva, do Sincomerciários e da Associação Comercial e Empresarial (ACE) para tratar sobre o atendimento prioritário no comércio local e a inclusão de pessoas idosas no mercado de trabalho.

Depois foi realizada reunião com o secretário municipal de Mobilidade Urbana e Trânsito, João Paulo Machado. Entre os principais temas debatidos estiveram o transporte coletivo gratuito e as vagas exclusivas destinadas à pessoa idosa na área central da cidade.