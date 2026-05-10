Quase 50 docentes assumem cargos efetivos na rede pública

Os candidatos convocados no Concurso Público nº 001/2023 para cargos da área da educação participaram, na manhã de quinta-feira, 7, da primeira etapa do processo de admissão promovido pela Prefeitura de Catanduva.

Ao todo, foram convocados 48 professores para diferentes áreas da educação, incluindo professor berçarista, professor I, professor II (educação física e geografia) e professor recreacionista, além de vaga destinada a pessoa com deficiência.

O encontro aconteceu no auditório Prof. Edgard Antunes, no Paço Municipal, onde os aprovados receberam orientações sobre as próximas fases do processo. Após essa etapa inicial, os candidatos que compareceram já tiveram agendada a entrega da documentação exigida.

Na sequência, ocorrerão os procedimentos de nomeação, atribuição de aulas e posse, até o início efetivo das atividades nas unidades escolares do município. A expectativa é de que os novos professores iniciem os trabalhos no segundo semestre deste ano, reforçando o atendimento da rede municipal de ensino.

Segundo a prefeitura, em caso de desistência ou ausência dos convocados, os próximos aprovados na lista do concurso poderão ser chamados, seguindo a ordem de classificação.