Quase 360 empresários solicitam adesão ao Simples Nacional

Desde o início do ano, empresários e empreendedores de todo o país têm a oportunidade de optar pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.

Em Catanduva, foram registradas 359 solicitações de adesão, das quais 279 estão pendentes de verificação de irregularidades, 7 foram canceladas por solicitação do contribuinte, 44 foram deferidas de imediato e outras 32 aprovadas após a resolução de pendências.

De acordo com o Ministério da Fazenda, 16.120 empresas de Catanduva são optantes pelo Simples Nacional, em consulta realizada em 10 de janeiro de 2026.

As empresas inscritas no CNPJ a partir de 1º de dezembro de 2025 que não solicitaram opção pelo Simples Nacional no momento da inscrição ou que solicitaram, mas tiveram os pedidos indeferidos, poderão solicitar a opção no Portal do Simples Nacional, na condição de empresa constituída, dentro do mês de janeiro.

Empresas que perderem o prazo em janeiro de 2026 somente poderão fazer nova solicitação pelo regime em setembro de 2026, para efeitos a partir de 1º de janeiro de 2027.

BRASIL

No país, segundo a Fazenda, foram realizadas 447.878 solicitações de opção até o momento. Desse total, 324.496 estão pendentes por não estarem devidamente regularizadas perante as exigências de ingresso ao regime. Por outro lado, 123.382 solicitações foram deferidas e os respectivos contribuintes já constam como optantes a partir de 1º de janeiro de 2026.