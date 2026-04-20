Quase 14.000 condutores têm renovação automática da CNH na região

A renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já é realidade para 13.978 condutores contemplados de janeiro a março na superintendência do Detran-SP em São José do Rio Preto. Em vigor desde dezembro, o benefício é voltado àqueles que atravessarem os 12 meses anteriores à data de renovação sem infrações de trânsito ou pontos na carteira.

Os chamados “bons condutores” devem estar cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) pelo aplicativo CNH Brasil e a novidade só vale para a versão digital da CNH.

Os bons condutores da região estão distribuídos pelas cidades de Adolfo, Ariranha, Bady Bassitt, Bálsamo, Catanduva, Catiguá, Cedral, Elisiário, Guapiaçu, Ibirá, Icém, Ipiguá, Irapuã, Itajobi, Jaci, José Bonifácio, Marapoama, Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Novais, Novo Horizonte, Onda Verde, Orindiúva, Palestina, Palmares Paulista, Paulo de Faria, Pindorama, Planalto, Poloni, Potirendaba, Sales, Santa Adélia, São José do Rio Preto, Tabapuã, Tanabi, Ubarana, Uchoa, União Paulista e Urupês.

Além dos que cometeram alguma infração, não têm direito ao benefício os condutores com 70 anos ou mais e aqueles com CNH de validade reduzida por recomendação médica, em situação de doença progressiva ou condição que exija acompanhamento de saúde. Já condutores com mais de 50 anos podem renovar automaticamente a CNH apenas uma vez.