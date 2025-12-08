Quadra do Gabriel Hernandez recebe Musical de Natal

O Clube de Aventureiros Leõezinhos do Oeste e o Clube de Desbravadores Leões do Oeste promovem no próximo sábado, 13 de dezembro, o Musical de Natal 2025, um evento gratuito aberto à comunidade. A apresentação será realizada às 19h, na Quadra Coberta do bairro Gabriel Hernandez, situada na rua Linhares, 301, em Catanduva.

A programação inclui músicas temáticas, encenações e momentos que destacam valores natalinos, além de sorteio de brindes para o público presente. O objetivo é oferecer celebração acessível às famílias da região, fortalecendo o espírito comunitário e a mensagem cristã do Natal.

Segundo Helaine Sabino de Oliveira, diretora dos Aventureiros, “queremos que as famílias vivenciem o verdadeiro espírito do Natal. Cada música e cada cena foram preparadas com carinho para transmitir esperança e fortalecer os laços comunitários.”

O evento é também uma continuidade das ações que o Clube de Aventureiros e o Clube de Desbravadores desenvolvem ao longo do ano, com crianças, adolescentes e famílias da região do Gabriel Hernandez, promovendo educação, fé e cidadania.

O diretor dos Desbravadores, Alexandre Souza, ressalta que o musical reforça o compromisso dos clubes em contribuir com a formação de crianças e adolescentes, “unindo valores cristãos, cultura e integração social em um evento acessível a todos.”