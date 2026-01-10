Conselho de Saúde avança na implantação de Grupo de Humanização

Integrantes do Grupo de Apoio à Humanização do Conselho Municipal de Saúde, liderados pela conselheira Regina Ruette e pelo presidente Fernando Veteri, reuniram-se com representantes do Hospital Padre Albino e do Departamento Regional de Saúde (DRS-XV) de São José do Rio Preto para discutir estratégias de implantação do grupo e as ações que nortearão os trabalhos.

Durante o encontro, a representante do DRS-XV, Lucinéia Lacerda de Oliveira Santos, que participou via remoto, destacou que o Conselho Municipal de Saúde já deu passos importantes nesse processo, com a criação do Grupo de Trabalho e da Ouvidoria. Segundo ela, a Ouvidoria será a principal porta de entrada das demandas da população, permitindo identificar necessidades e direcionar as ações que serão desenvolvidas pelo grupo.

Lucinéia ressaltou que a participação efetiva da Secretaria Municipal de Saúde é fundamental para o fortalecimento da política de humanização, garantindo que as propostas saiam do papel e se transformem em ações concretas em benefício dos usuários do sistema de saúde.

A iniciativa busca promover atendimento mais acolhedor e humanizado, fortalecendo o diálogo entre gestão, profissionais de saúde e população, modelo já implantado nas unidades sob administração da Fundação Padre Albino e que serviu de inspiração para o Conselho de Saúde.

“Como usuário do SUS, conselheiro e atual presidente do Conselho Municipal de Saúde, senti falta de algo nesse sentido, de ao entrar numa unidade de saúde, receber um bom dia, ter empatia com os pacientes mesmo que para o profissional seja algo corriqueiro ou de menor gravidade. O escutar cura muita coisa”, pontua o presidente Fernando Veteri.