Portal Trampolim prorroga oferta de cursos para público 60+

O Governo de São Paulo recebe inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos dentro do Trampolim 60+ até 18 de janeiro pelo site www.trampolim.sp.gov.br/pt/trampolim-Programa-60. Ao todo, o programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) oferece mais de 1.000 vagas, distribuídas entre cursos online e presenciais, todos com carga horária de 80 horas.

As formações foram estruturadas com foco em inclusão digital, empregabilidade e empreendedorismo, considerando a experiência acumulada ao longo da vida profissional e as demandas atuais do mercado de trabalho.

A disponibilização dos cursos foi orientada a partir de análises das demandas regionais e estaduais do mercado de trabalho, com o objetivo de conectar aprendizado e empregabilidade, valorizando a experiência acumulada ao longo da vida profissional.

Para participar, basta acessar o site, realizar o login com a conta gov.br e escolher o curso. Podem se inscrever pessoas com 60 anos ou mais, alfabetizadas e domiciliadas no Estado de São Paulo. A previsão de início das aulas é 26 de janeiro de 2026. Para receber o certificado, o aluno deve cumprir ao menos 75% de presença nas aulas.