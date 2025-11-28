Psicologia da Unifipa promove ação de acolhimento a colaboradores

O curso de Psicologia da Unifipa realizou, no dia 24 de novembro, a ação “Cuidar é Doce”, criada com o objetivo de promover bem-estar emocional, fortalecer vínculos e reconhecer o trabalho dos colaboradores da instituição ao longo do ano.

A ação homenageou equipes de diferentes setores, como reitoria, tesouraria, jurídico, gestão de negócios, secretarias de curso, manutenção, tecnologia da informação, central de relacionamento ao cliente, biblioteca, inspetores de alunos, limpeza, café e gestores de curso.

O projeto “Cuidar é Doce” consiste em dinâmica simples e afetiva. Os colaboradores são convidados a escolher uma frase que represente uma necessidade emocional ou um desejo naquele momento, como “Preciso de um abraço”, “Queria um elogio”, “Reconhecimento”, “Sorriso”, “Apoio” ou “Escuta”.

A escolha funciona como gesto simbólico de autocuidado e de reconhecimento das próprias emoções. Junto às frases são oferecidos doces, reforçando a ideia de que o ato de cuidar também pode ser leve e acolhedor.