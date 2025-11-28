Geral
Psicologia da Unifipa promove ação de acolhimento a colaboradores
Foto: Divulgação/FPA - Colaboradores escolhem frase que represente necessidade emocional ou desejo
Objetivo é fortalecer vínculos e reconhecer o trabalho dos profissionais ao longo do ano
Por Da Reportagem Local | 28 de novembro, 2025

O curso de Psicologia da Unifipa realizou, no dia 24 de novembro, a ação “Cuidar é Doce”, criada com o objetivo de promover bem-estar emocional, fortalecer vínculos e reconhecer o trabalho dos colaboradores da instituição ao longo do ano.

A ação homenageou equipes de diferentes setores, como reitoria, tesouraria, jurídico, gestão de negócios, secretarias de curso, manutenção, tecnologia da informação, central de relacionamento ao cliente, biblioteca, inspetores de alunos, limpeza, café e gestores de curso.

O projeto “Cuidar é Doce” consiste em dinâmica simples e afetiva. Os colaboradores são convidados a escolher uma frase que represente uma necessidade emocional ou um desejo naquele momento, como “Preciso de um abraço”, “Queria um elogio”, “Reconhecimento”, “Sorriso”, “Apoio” ou “Escuta”.

A escolha funciona como gesto simbólico de autocuidado e de reconhecimento das próprias emoções. Junto às frases são oferecidos doces, reforçando a ideia de que o ato de cuidar também pode ser leve e acolhedor.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Da Reportagem Local | 18 de dezembro de 2025
Hemocentro Itinerante cadastra doadores de medula óssea
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 18 de dezembro de 2025
Polícia Militar salva vítima de tentativa de feminicídio na região
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 18 de dezembro de 2025
Companhia Os Bardoso recebe convidado no Teatro Municipal
Leia mais