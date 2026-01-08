Provão Paulista: estudantes já podem conferir resultado individual

Estudantes que prestaram o Provão Paulista Seriado em 2025 nas 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio podem conferir seu desempenho individual na avaliação a partir desta quinta-feira, dia 8 de janeiro. O resultado e a primeira chamada para as matrículas serão divulgados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) no dia 19 de janeiro.

As notas individuais estão disponíveis no portal do Provão Paulista, acessado pelo endereço https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br. Alunos da rede estadual de ensino, dos municípios e das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) devem acessar a página com seu Registro de Aluno (RA). Alunos de outras redes devem utilizar o CPF.

Os candidatos podem acessar os cadernos de provas a partir do mesmo login. O prazo para recursos se encerra às 23h59 desta sexta-feira, dia 9.

O Provão Paulista Seriado é a porta de entrada para as principais universidades e faculdades públicas paulistas. Anualmente, são 15 mil vagas na USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Fatecs (Faculdades de Tecnologia) e Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).