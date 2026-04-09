Prova Paulista começa na terça com versão impressa a partir do 4º ano

A aplicação da Prova Paulista do 1º bimestre de 2026 começa na terça-feira, dia 14, na rede estadual. A partir de agora, as provas serão em formato impresso para componentes curriculares do 4º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. São dois dias de prova e as opções, registradas em folha de resposta, serão digitalizadas pela equipe pedagógica das escolas.

A mudança faz parte da estratégia da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) para otimizar a aplicação. As questões são elaboradas a partir das matrizes e aprendizagens definidas para cada etapa de ensino e componente curricular. Todos os itens são de múltipla escolha, com quatro alternativas para o Ensino Fundamental e cinco para o Ensino Médio.

“Desde 2023, a Seduc-SP e as escolas utilizam a Prova Paulista como uma importante ferramenta para acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes ao longo de cada bimestre letivo. De lá para cá, fizemos algumas mudanças, entre elas, a inclusão das provas dos anos iniciais do Ensino Fundamental”, explica o secretário da Educação, Renato Feder.

Além da aplicação em todas as escolas, a análise dos resultados da Prova Paulista é etapa importante para o planejamento das equipes pedagógicas. A partir dos dados, é possível identificar as aprendizagens consolidadas e aquelas que demandam atenção e ações de reforço.