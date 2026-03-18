Protocolo Não se Cale capacita mais de 100 mil profissionais

Mais de 100 mil profissionais de bares, restaurantes e casas de show já concluíram o curso de capacitação do Protocolo Não se Cale, criado pelo Governo de São Paulo para preparar funcionários dos estabelecimentos para atender mulheres vítimas de violência. De 2023, quando a iniciativa foi implantada, até fevereiro de 2026, 100.815 pessoas passaram pela formação.

O treinamento online capacita garçons, seguranças, recepcionistas e demais colaboradores dos estabelecimentos para serem agentes de uma rede de acolhimento capaz de agir antes mesmo da chegada da polícia.

Apenas em 2025, 56.429 profissionais concluíram a capacitação, um salto em relação aos 35.692 formados nos dois primeiros anos do programa. Em 2026, outros 8.694 já finalizaram o treinamento até o dia 1º de março. O interesse pela formação também cresceu: o número de inscritos no curso subiu 10,5% em 2025, chegando a 62,1 mil novos cadastros no período.

“O Protocolo Não Se Cale estabelece diretrizes claras sobre como proteger, acolher e orientar e agir de forma responsável quando necessário. Trata-se de uma política pública que qualifica o cotidiano de toda essa cadeia, promovendo ambientes mais seguros e reforçando que bares, eventos e casas de show são espaços de convivência, respeito e atenção, evitando qualquer situação de risco à mulher”, diz Adriana Liporoni, Secretária de Políticas para a Mulher.

Desenvolvido pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo - Univesp, o curso é online, gratuito e tem carga horária de 15 horas, oferecido pela plataforma de Ensino à Distância da Fundação Procon-SP. Nas aulas, os profissionais aprendem a identificar comportamentos de risco e a preservar provas, como imagens de câmeras de segurança.

O curso online e gratuito do Protocolo Não se Cale está disponível nos portais do Procon-SP e da Secretaria da Mulher (mulher.sp.gov.br/sec_mulheres/nao_se_cale). Além da capacitação, os estabelecimentos devem fixar cartazes informativos sobre o protocolo em locais de fácil visualização, como balcões, caixas e banheiros. O material pode ser baixado no site da SP Mulher.