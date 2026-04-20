Projetos sobre Dia da Família Cristã e 'Esquenta Jomi' são destaques na Câmara

A Câmara de Catanduva realiza sessão ordinária nesta quarta-feira, 22 de abril, com data alterada em função do feriado de Tiradentes, um dia antes. Depois de cumprir as leituras do expediente e o Pinga Fogo, os vereadores vão apreciar dois projetos de lei na ordem do dia.

O Projeto de Lei nº 21/2026, de autoria do vereador Pastor Júlio Zanini (PSD), propõe a instituição do Dia da Família Cristã no município. Conforme o texto, a comemoração será feita anualmente em 28 de setembro como convite para celebrar o amor e a convivência diária.

“O objetivo é reconhecer e reforçar a importância dos laços familiares fundamentados nos princípios do Cristianismo, que contribuem decisivamente para a edificação de uma sociedade mais justa, ética e fraterna”, expõe o parlamentar.

Já o Projeto de Lei nº 22/2026, de autoria do presidente da Câmara, vereador Marcos Crippa (PL), prevê a inclusão do evento “Esquenta Jomi” no Calendário Oficial do Município.

Segundo Crippa, a proposta é promover um encontro preparatório para os atletas da terceira idade que representam Catanduva nos Jogos da Melhor Idade (Jomi). A iniciativa busca incentivar o intercâmbio entre os participantes, além de servir como etapa de treinamento.