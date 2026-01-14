Projeto Turismo60+ levará 3 mil pessoas idosas a destinos paulistas

Prefeituras e organizações sociais podem inscrever grupos da chamada Geração Prateada, ou seja, acima de 60 anos, para participarem do projeto Turismo60+ e terem a chance de conhecer gratuitamente e em até quatro dias a capital paulista, bem como outros destinos turísticos do interior e do litoral de São Paulo.

A iniciativa foi lançada em dezembro de 2025 pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado (Alesp) e de prefeituras de municípios turísticos. As inscrições estão disponíveis em www.turismo60sp.com.br.

A proposta é que até 3 mil pessoas idosas sejam contemplados com os roteiros até junho de 2026. Serão contemplados na etapa inicial os seguintes destinos: Praia Grande, Ubatuba, Serra Negra, Aparecida e Cunha, que farão parte dos roteiros a serem oferecidos.

O objetivo do Turismo60+ é destacar o setor turístico do Estado, valorizando a história, a cultura, a natureza e os patrimônios paulistas, ao mesmo tempo em que promove a inclusão de pessoas com mais de 60 anos.

As viagens têm serviços inclusos de alimentação, hospedagem, passeios, seguro-viagem, guia de turismo e kit viagem (camiseta, garrafinha d’água e viseira) para grupos formados por no mínimo 30 pessoas, principalmente aquelas não tiveram oportunidade de viajar pelo estado.

Em dezembro de 2025, na primeira etapa de viagens realizada, 203 viajantes vindos de Tabapuã, Santa Lúcia, Presidente Epitácio e Estiva Gerbi conheceram destinos turísticos paulistas como Águas de Lindóia, Serra Negra, Mongaguá e Socorro.

QUEM PODE PARTICIPAR?

Prefeituras e organizações sociais são responsáveis pelas inscrições e poderão organizar grupos compostos por pessoas idosas, não sendo atendidas as solicitações individualizadas de pessoas físicas. Os grupos devem ter de 25 a 45 pessoas, sendo obrigatório um responsável na viagem. O transporte será oferecido pelos municípios ou pelos próprios grupos participantes.

Em Catanduva, o secretário interino de Assistência e Desenvolvimento Social, Richard Casal, disse ver com bons olhos o projeto estadual e afirmou que levará a ideia ao conhecimento do prefeito Padre Osvaldo, no intuito de formar grupos de idosos para conhecer os pontos turísticos.

GERAÇÃO PRATEADA

No Brasil, os 60+ já são 15% dos turistas domésticos e 10% dos internacionais, uma população que deve dobrar até 2050, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O mercado voltado para esse público movimenta US$ 15 trilhões por ano no mundo. Até 2030, a população idosa, que faz até três viagens por ano, deverá ultrapassar a geração jovem.