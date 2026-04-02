Projeto Raízes apresenta samba em homenagem a Catanduva

O Projeto Raízes prepara apresentação especial para o Canta e Encanta 2026, evento que integra as festividades de aniversário de Catanduva. O grupo vai se apresentar no dia 10 de abril, data que tem como principal atração o cantor Péricles, referência nacional do samba. Os show serão realizados no Recinto de Exposições João Zancaner.

Com repertório formado por clássicos do gênero, o Projeto Raízes apresentará a música autoral “Cidade Feitiço”, composta por Paulo Henrique de Oliveira. A canção é uma homenagem à cidade e integra o projeto cultural “Da Letra ao Samba – A Voz do Compositor”.

Criado a partir da iniciativa do músico Ronaldo Camargo, o “Da Letra ao Samba” nasceu com o objetivo de valorizar compositores locais. A proposta ganhou impulso após ser contemplada pela Lei Paulo Gustavo e, desde então, promove encontros regulares na Estação Cultura, reunindo músicos e escritores em rodas de criação. O coletivo já produziu mais de dez músicas autorais, com registros e gravações em estúdio.

Fundado em 2017 por Marcelo Corrêa, o Projeto Raízes alia música e ação social, com apresentações em instituições como Apae, lares de idosos e hospitais. O grupo também realizou edições do “Samba Solidário” e participou da abertura de shows de nomes consagrados, como Jorge Aragão, Demônios da Garoa e Netinho de Paula.

Neste ano, o projeto ampliou suas atividades com a criação de uma ala show de samba-enredo, reforçando sua proposta de valorização da cultura e da identidade brasileira. A expectativa é de que a apresentação reúna o público em uma celebração marcada pelo samba e pela valorização da produção cultural local.

PROGRAMAÇÃO

O Canta e Encanta será realizado de 9 a 12 de abril, no Recinto de Exposições de Catanduva. Nos três primeiros dias, os portões serão abertos às 19h; no dia 12, a partir das 11h. As atrações serão a Banda Morada, no dia 9 em alusão do Dia do Evangélico; Péricles no dia 10; Edson & Hudson no dia 11; e CPM22 no dia 12, junto a atrações locais no Rock Fest Motorcycle.