Projeto Música nos Hospitais chega ao Hospital Padre Albino

O Projeto voluntário “Música nos Hospitais”, que promove apresentações itinerantes, marcou a tarde do último dia 25 de abril no Hospital Padre Albino. O grupo levou conforto, sensibilidade e bem-estar a pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. As apresentações percorreram o 5º e 4º andares, nas áreas de espera, além do corredor do 3º andar do HPA.

O Música nos Hospitais é formado por músicos voluntários da igreja Congregação Cristã do Brasil, com apoio do Centro Integrado de Humanização da Fundação Padre Albino.

Para a assistente do Serviço de Humanização do hospital, Ieza Rodrigues, ações como essa têm impacto direto no ambiente hospitalar. “A música tem papel fundamental na humanização, pois promove conforto emocional, reduz a ansiedade e contribui para um ambiente mais acolhedor tanto para os pacientes quanto para nós profissionais, tornando o dia a dia mais leve e sensível.”

A emoção também tomou conta de quem acompanhou as apresentações. “Foi muito emocionante. Eu gosto muito de músicas clássicas e, naquele momento, senti um alívio muito grande. A gente até esquece um pouco que está no hospital”, contou um paciente internado no 5º andar relatando o impacto positivo da experiência.