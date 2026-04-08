Projeto leva orientações de segurança para estudantes

Alunos do Sesi Catanduva participaram do projeto Energisa nas Escolas, no início deste mês. Profissionais da Energisa Sul-Sudeste estiveram na unidade abordando, de forma didática, os riscos da eletricidade nas tarefas do dia a dia. O bate-papo também serviu para reforçar os cuidados que devem ser adotados nas brincadeiras dentro e fora de casa.

Essa iniciativa é mais uma das ações preventivas e de conscientização que a concessionária tem feito junto à comunidade. Nas escolas, além das brincadeiras, os profissionais falaram também sobre o uso inadequado de eletrônicos, perigos do cerol ao empinar pipas e até sobre os riscos na construção civil, já que as crianças foram incentivadas a compartilharem o aprendizado com os adultos em casa.

“Vida é o principal valor da Energisa e ao conscientizarmos as crianças e a comunidade em geral, estamos colocando esse valor em prática”, ressalta Paulo Maluf, gestor de Clientes da Energisa Sul-Sudeste.

Na aula, os alunos descobriram que no ambiente doméstico são muitos os riscos envolvendo eletricidade. Entre os principais riscos estão o manuseio irregular de eletroeletrônicos e eletrodomésticos; uso indevido de extensões e conexões como os famosos “Ts” ou benjamins; e acidentes com carregadores de celulares.

Entre as orientações para evitar choques elétricos e até acidentes fatais, os estudantes aprenderam que não se deve soltar pipas perto da rede elétrica; nem utilizar secador e chapinha no banheiro ou em outro ambiente úmido ou área molhada; nem usar o celular para ligações ou mensagem enquanto ele está carregando.