Projeto Jiu-Jitsu para Cristo conquista 7 medalhas em torneio regional

O projeto social Jiu-Jitsu para Cristo, de Catanduva, demonstrou sua força no domingo, 19, durante a etapa do Circuito Interior de Jiu-Jitsu em Novo Horizonte. A delegação catanduvense reafirmou o papel transformador do esporte, superou limites e conquistou sete medalhas.

​O movimento que começou de forma humilde em março de 2022, em um espaço emprestado nos fundos da Igreja Palavra Viva, com propósito de transformar vidas através do esporte, transformou-se em referência esportiva e social.

Após anos de dedicação, o projeto deu um salto histórico em 2 de novembro de 2025, quando inaugurou sua sede própria como forma de ampliar o atendimento a comunidade e dar melhor estrutura aos alunos. A iniciativa tem apoio de parceiros privados e familiares dos alunos.

Hoje, cerca de 150 alunos de 5 a 50 anos de idade treinam gratuitamente em um ambiente profissional. ​A performance em Novo Horizonte comprova isso, sendo marcada por conquistas em diversas gerações. A nova safra de atletas mostrou garra das categorias de base até o master.

​Nicolas Milanez Soares, de 9 anos, conquistou a medalha de bronze na categoria Infantil B, mesmo feito alcançado por Italo da Costa Carvalho, 12 anos, na categoria infanto A até 40 kg.

​Yuri Rossi, de 13 anos, conquistou a medalha de prata após grandes combates na categoria até 56.5 kg. O mesmo fez ​Danilo Henrique Moreno, 35, no Master Pesadíssimo (acima de 105 kg).

No alto do pódio ficaram ​João Pedro Braga da Silva, 15 anos, com o ouro na categoria E2 48.3; ​Brayan Rebolo Marques, 15, que dominou a categoria acima de 95 kg, e ​Fábio de Oliveira Rossi, 40, professor e idealizador do projeto que liderou pelo exemplo, no Master 2 Pesadíssimo.

​Para a coordenação do projeto, as medalhas são uma consequência de um trabalho mais profundo. O foco principal é utilizar o Jiu-Jitsu como ferramenta de cidadania, promovendo valores essenciais para a vida.

​"A importância de ações como essa vai muito além da luta. Direcionamos jovens e crianças a terem disciplina, respeito, resiliência e constância, sempre pautados pela fé e no amor de Deus", destaca o professor Fábio Rossi.