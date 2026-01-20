Projeto Ecoférias no Zoo segue com programação especial nesta semana

As férias escolares estão chegando à reta final, mas ainda dá tempo de garantir momentos de diversão, aprendizado e contato com a natureza. O Projeto Ecoférias no Zoo entra na última semana com duas tardes de atividades especiais, convidando crianças e famílias a se desconectarem das telas e aproveitarem brincadeiras tradicionais ao ar livre.

Depois do sucesso das primeiras edições, realizadas nos dias 13 e 15 de janeiro, a programação continua nesta terça e quinta-feira, dias 20 e 22, das 14h às 16h, no Zoológico Municipal de Catanduva, em um ambiente cercado de animais e muita área verde.

A proposta do projeto é resgatar a magia das brincadeiras antigas, estimulando a convivência, o movimento e a criatividade das crianças. Entre as atividades previstas estão pular corda e elástico, vai e vem, dança das cadeiras, peteca, corrida do saco, além de outras dinâmicas recreativas pensadas especialmente para a criançada.

Além da diversão, o Ecoférias no Zoo também reforça a importância do contato com a natureza e da educação ambiental, aproveitando o espaço do Zoológico de Catanduva como cenário para aprendizado e lazer. A participação é gratuita, e a orientação é que as famílias levem as crianças com roupas confortáveis para aproveitar ao máximo a programação.