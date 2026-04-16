Projeto Doe Gentileza fortalece empatia entre profissionais do AME

Nos dias 1º e 2 de abril, o AME Catanduva deu continuidade ao projeto “Doe Gentileza”, promovido pelo Centro Integrado de Humanização, iniciativa que reforça valores essenciais no ambiente de saúde: o respeito, a empatia e a solidariedade.

O principal objetivo é fortalecer a política de humanização no atendimento, criando espaços que incentivem a comunicação, o diálogo e a valorização entre os colaboradores.

A dinâmica é simples, mas carregada de significado. Durante a ação formulários foram distribuídos aos colaboradores, que escreveram mensagens de gratidão e reconhecimento a colegas de trabalho. Após o recolhimento, cada mensagem foi entregue diretamente ao homenageado, proporcionando surpresas marcadas por emoção e afeto.

De acordo com Jaqueline Brambila, gerente de Enfermagem da unidade e integrante do Centro Integrado de Humanização, a proposta vai além de incentivar boas práticas no ambiente profissional. “Nosso objetivo é fortalecer a empatia, estimular o reconhecimento mútuo e promover ambiente mais leve, colaborativo e humano. Queremos, acima de tudo, gerar momentos felizes”, destaca.

O resultado superou as expectativas da organização. O grande número de mensagens trocadas e, principalmente, as reações dos participantes evidenciaram o impacto positivo da iniciativa. Sorrisos, abraços e até lágrimas marcaram a entrega das mensagens, mostrando que pequenos gestos podem transformar o cotidiano de trabalho.

“O ‘Doe Gentileza’ reforça que, em ambiente voltado ao cuidado com o outro, atitudes simples fazem toda a diferença. A iniciativa valoriza os profissionais e contribui para o clima organizacional mais acolhedor — refletindo diretamente na qualidade do atendimento prestado à população”, completou a enfermeira Jaqueline.

Com o sucesso da ação, a expectativa é que o projeto continue crescendo e inspirando novas práticas de humanização, provando que gentileza, quando compartilhada, tem o poder de transformar realidades.