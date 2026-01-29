Projeto de teatro retoma aulas neste sábado com vagas para novos alunos

A Cia. Empalcados, projeto social de teatro da Cia. Os Bardoso, retomará as aulas neste sábado, 31, a partir das 9h. Os interessados em mergulhar no mundo teatral podem comparecer na rua Minas Gerais, 454 - 1º andar, sede do grupo. A oportunidade vale para pessoas de todas as idades e lugares.

As aulas são gratuitas e acontecem todos os sábados, às 10h, com atividades, jogos, estímulos teatrais, prática da arte cênica e compartilhamento de histórias.

A Cia. Empalcados é o fruto de iniciativa de impacto social lançada pelos Os Bardoso em 2024. O projeto nasceu com a missão de incentivar a cultura e servir como vitrine para talentos emergentes na região, de forma gratuita, afim de disseminar e incentivar a buscar pela arte.

Em dois anos, a companhia se tornou um verdadeiro celeiro de artistas, acolhendo mais de 50 jovens. Sob a mentoria de Os Bardoso, esses alunos passam por um processo intensivo de formação técnica e humana, transformando a sede do grupo em um polo de desenvolvimento artístico e pessoal.

“Curiosamente, a efervescência cultural do espaço vai além dos palcos, dividindo o teto com disciplinas de artes marciais, Kung Fu, promovendo uma formação integral para a comunidade", analisa o ator e produtor Alex Neves, que lidera a companhia Os Bardoso ao lado de Lucas Paschoal.

Para menores de idade, é obrigatória a presença dos responsáveis legais. Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais das duas companhias @osbardoso e @ciaempalcados ou pelo WhatsApp 17 99168-2009.

ELENCO

Atualmente a Cia Empalcados conta com 24 alunos/artistas: Alice Vargas, Amanda Pelicano, Ana Júlia Silva, Bia Corsi, Crepaldi, Davi, Eloá Athanazio, Guilherme Athanazio, Hyuto, Isa Balduíno, Isadora Ramos, JottaP Borghi, Julia Spina, Kay Tamarozzi, Lucas Gabriel, Luz, Mikyu, Murilo Meira, Negokal, Pedroka, Piati, Yui Zorgette, Yuki e Wesley34.

As aulas, direção e produção ficam por conta de Alex Neves e Lucas Paschoal - Cia. Os Bardoso e com a equipe técnica de apoio (palco, iluminação, sonoplastia, captação de imagem e captação de vídeo) aos cuidados de Adalto Miranda, Andressa Cristina, Arthur Henrique Oliveira, Grazielly Eleno Neves, Kelvin Margonar, Rafaela Borghi de Lima, Rannyele Luz e Victor de Oliveira.