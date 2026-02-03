Programa Vizinhança Solidária alcança mais de 3.200 pessoas na cidade

O Programa Vizinhança Solidária tem por objetivo integrar a comunidade aos assuntos relacionados à segurança pública e estabelece um conjunto de ações que buscam, por meio da prevenção primária, melhorar a segurança local.

O programa estimula a mudança de comportamento dos integrantes de determinadas comunidades e promove a conscientização de que a solidariedade entre vizinhos, em termos de segurança, é uma ferramenta facilitadora do policiamento preventivo.

Na área da 1ª Companhia do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), sediada em Catanduva, existem atualmente 19 núcleos do programa em bairros da cidade, 10 núcleos na área rural e um núcleo em escolas, totalizando 3.250 pessoas participantes.

Para fazer parte do programa Vizinhança Solidária, o cidadão deve procurar a Companhia da Polícia Militar mais próxima ou o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) da localidade, a fim de preencher o requerimento de análise de vulnerabilidade.

Uma vez inseridos no projeto, os moradores recebem orientações acerca de medidas preventivas e de procedimentos a serem adotados em suas rotinas.