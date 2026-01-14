Programa de Jovens Talentos recebe inscrições até dia 3 de fevereiro

Em um cenário de mercado cada vez mais competitivo, a empresa Rodobens abre inscrições para a edição 2026 do programa de estágio Jovens Talentos, iniciativa voltada à atração, formação e desenvolvimento de universitários que estão no início da carreira e buscam vivência prática em um ambiente corporativo estruturado.

As inscrições estarão abertas até 3 de fevereiro, a partir do site https://estagiorodobens.com.br, para atuação em áreas estratégicas da empresa. O programa é direcionado a estudantes que estejam no último ou penúltimo ano da graduação, com conclusão prevista para 2026.

São aceitos cursos de bacharelado ou licenciatura, além de tecnólogos da área de Tecnologia da Informação. Cursos da área da saúde e estética não participam desta edição.

Mais do que preencher vagas temporárias, o Jovens Talentos tem como foco a formação de profissionais alinhados à cultura e à visão de longo prazo da empresa. Os estagiários selecionados passam por uma jornada estruturada de desenvolvimento, com acompanhamento das lideranças, desafios práticos e contato direto com a rotina das áreas.

Segundo Bruno Moretti, superintendente de Gente e Desenvolvimento da Rodobens, o programa reflete a forma como a empresa enxerga o desenvolvimento de pessoas. “A Rodobens entende que formar talentos é uma construção. O Jovens Talentos permite que o estudante conheça a empresa na prática, desenvolva competências e amadureça profissionalmente, ao mesmo tempo em que contribui com novas ideias e energia para o negócio”.

O programa oferece bolsa-auxílio de R$ 1.500, além de vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida. As vagas são para atuação em Rio Preto, sede do grupo.

“O mercado mudou, e a expectativa sobre os jovens profissionais também. Buscamos pessoas com curiosidade, senso de responsabilidade e vontade real de aprender. O estágio é uma etapa importante dessa construção”, completa Moretti.