Programa CultSP Pro tem vagas em 11 cursos de qualificação na região

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de SP, por meio do CultSP Pro - Escolas de Profissionais da Cultura, lançou 11 cursos gratuitos para a região de São José do Rio Preto. São 20 vagas para 1 curso presencial na cidade de Rio Preto e 225 vagas para 10 cursos online. As inscrições vão até o dia 4 de maio, pelo site https://www.cultsppro.org.br.

As formações são inclusivas. Para garantir os recursos de acessibilidade necessários ao perfil do participante, é preciso sinalizar essa demanda no formulário de inscrição. O programa é gerido pelo idg – Instituto de Desenvolvimento e Gestão.

O curso presencial que será oferecido na cidade será de Perucaria e Penteados Cênicos, com carga horária de 18h. As aulas serão ministradas por Gaia do Brasil, pós-graduada em dança e consciência corporal pela FMU, diretora, produtora e visagista, com obras premiadas como Dandara e Corpo Abjeto, e audiovisuais como A Sétima Trombeta e o documentário Operação Tarântula. Em 2024, sua obra O Ventre do Traviarcado foi premiada no FIT Rio Preto.

Em todo o Estado, são oferecidos 50 cursos gratuitos, com 1 mil vagas distribuídas em 10 regiões, somando 19 cidades, contemplando diferentes setores da cadeia produtiva da cultura.

As opções de cursos online são “Cozinha e Cultura: Leis de incentivo e Editais de Gastronomia”, “Cozinha e Cultura: Leis de incentivo e Editais de Gastronomia”, “Fundamentos da Engenharia de Áudio”, “Dominando Shaders na Unreal Engine”, “Pitching e Venda de Projetos Audiovisuais”, “Introdução à Educação em Museus”, “Escritas Gastronômicas”, “Leis de incentivo e Editais de games”, “Comunicação Assertiva para Líderes GameDevs” e “Gestão de Equipamentos Culturais”.