Nany People retorna em maio a Catanduva com novo espetáculo

O Teatro Municipal Aniz Pachá, de Catanduva, recebe no dia 22 de maio, sexta feira, às 20h, o novo espetáculo da atriz e humorista Nany People, “Ser mulher não é para qualquer um”. Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 60 na loja Cute Case, no Garden Shopping, e no site www.megabilheteria.com. A realização é MG8 Cultural e Intercultural Produções.
Em 2025, Nany People comemorou 50 anos de carreira, 60 anos de idade, 40 anos da sua chegada a São Paulo e 30 anos de TV. Todos esses aspectos da sua vida e carreira serão retratados de maneira muito bem-humorada e de muita beleza no show em Catanduva.
Com texto de Flávio Queiroz e direção artística/conceitual de Marcos Guimarães, o espetáculo conta a história de Nany People, que através do humor, imagens e música, emociona a plateia numa viagem pela estrada da memória.
“Ser mulher não é para qualquer um” apresenta uma jornada rica, divertida e emocionante através da arte e humanidade de uma estrela que influencia gerações. O espetáculo é baseado na biografia de mesmo nome escrita por Flavio Queiroz.
