Cine Debate traz thriller real sobre atentado televisionado neste sábado

O Cine Debate, projeto de extensão do Imes Catanduva, em parceria com o Sesc, exibe neste sábado, dia 25 de abril, a partir das 14 horas, o thriller americano inspirado em fatos verídicos “5 de setembro” (2024), indicado ao Oscar de melhor roteiro original, exibido no Festival de Veneza e vencedor de 20 prêmios internacionais.

Nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972, uma equipe de transmissão da ABC Sports filma a invasão do grupo palestino Setembro Negro no estádio, que transforma a Vila Olímpica em cenário de tragédia. Dois atletas foram mortos e nove ficaram reféns. Um resgate fracassado culminou com a morte de todos os envolvidos, incluindo um policial, caso que chocou o mundo.

No elenco estão nomes conhecidos, como Peter Sarsgaard, John Magaro, Leonie Benesch e Ben Chaplin. Sessão e debate são gratuitos e abertos ao público, na sala de ginástica do Sesc Catanduva, e serão conduzidos pelo idealizador do Cine Debate, o jornalista, crítico de cinema e professor do Imes Felipe Brida.

O Cine Debate é um projeto de extensão do curso de Psicologia do Imes Catanduva em parceria com o Sesc Catanduva. Completa 14 anos em 2026 trazendo filmes cult de maneira gratuita a toda a população. No próximo mês, o filme selecionado para o projeto será “Suçuarana” (2024), produção brasileira exibida nos festivais de Chicago e Brasília.