‘A palestra mais improvisada do mundo’ é atração de hoje no Sesc

O projeto Reciclando Ideias traz a “A palestra mais improvisada do Mundo” ao Sesc Catanduva, neste domingo, 26 de abril, com a Cia 2+1 na Linha. A apresentação circense está marcada para as 10h30, com duração de 1 hora e entrada franca, sem retirada de ingressos.

Entre humor, música e improviso, um palestrante sério e uma palhaça desastrada descobrem juntos que falar de meio ambiente pode ser divertido e emocionante. A palestra, porém, foge do script e vira uma experiência cênica inesquecível para crianças, jovens e adultos.

O espetáculo mistura contação de histórias, comicidade e música para discutir descarte correto do lixo, reciclagem e sustentabilidade de forma leve e envolvente. É o programa ideal para o domingo em família, com oportunidades para aprendizados sobre temas essenciais.

Na data, a programação do Sesc Catanduva também terá a Manhã de Yoga – Power Yoga e o “Yoga para crianças e famílias”, ambos com Cris Mazin, na Sala de Ginástica, das 10h às 11h. A participação é gratuita, mas é preciso retirar senha na Central de Atendimento, 30 minutos antes.

Serão apresentadas práticas baseadas na tradição do Hatha Yoga, com posturas corporais, exercícios respiratórios, de concentração, meditação e outras técnicas. A partir da percepção de si e do outro, a técnica favorece a promoção da saúde e escolhas mais conscientes para a vida.

Na versão direcionada às famílias, as práticas serão adaptadas para as crianças, com exercícios, jogos de concentração, relaxamento e momentos de meditação de forma lúdica e acessível. A partir da vivência conjunta, as atividades favorecem o bem-estar e o vínculo familiar.