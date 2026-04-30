Hoje tem show de Adryana Ribeiro e Negritude Júnior no Sesc Catanduva

O Sesc Catanduva promove nesta quinta, 30 de abril, às 20h, show com Adryana Ribeiro e o grupo Negritude Júnior no ginásio da unidade. A turnê leva o título de “Em um conto de fadas: pagode anos 90” e reúne canções lançadas pelos artistas entre as décadas de 1990 e 2000. O repertório vai percorrer sucessos, articulando romantismo, balanço e memória afetiva.

O público poderá conferir músicas da trajetória de Adryana Ribeiro, incluindo o período em que integrou o grupo Adryana & A Rapaziada, além de sucessos da banda Negritude Júnior, que chega aos 40 anos de existência com os integrantes Claudinho, Nenê e Feijão.

Adryana Ribeiro iniciou sua carreira aos 16 anos em bandas de baile e gravando jingles para comerciais. Em 1994, fez teste para a gravadora Sony BMG e seu primeiro álbum, lançado no ano seguinte, contou com colaborações de Martinho da Vila, Demônios da Garoa e Raphael Rabello.

Entre 2000 e 2003, a artista integrou o grupo Adryana e a Rapaziada, produzido por Arnaldo Saccomani, alcançando projeção nacional com canções como "Só Faltava Você", "Tudo Passa" e "Fim de Noite". Posteriormente, retomou a carreira solo dedicada ao samba, com destaque para o álbum "Brilhante Raro" (2005), que inclui o sucesso "Saudade Vem".

O Negritude Júnior foi formado em 1986 por moradores da Cohab Carapicuíba, zona oeste paulistana, com integrantes entre 12 e 15 anos. O grupo venceu um concurso promovido pela escola de samba Camisa Verde e Branco com a composição "Triste Andança".

Nos anos 1990, o conjunto alcançou notoriedade com discos de Ouro, Platina e Dupla Platina. O álbum "Natural" (1993) ganhou Disco de Ouro, impulsionado pela faixa "Conto de Fadas”. Entre os sucessos estão "Beijo Geladinho", "Absoluta", "Tanajura", "Cohab City" e "Gente da Gente".

Os ingressos estão disponíveis por R$ 15 (Credencial Plena), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira), com venda online pelo site ou aplicativo Credencial Sesc SP e também na Central de Atendimento da unidade. Mais informações estão disponíveis no site www.sescsp.org.br.