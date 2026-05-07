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Profissionais do AME são valorizados com retorno do Projeto Tijolinho
Foto: Divulgação - Projeto homenageia trabalhadores nas datas das suas profissões
Objetivo é evidenciar os colaboradores nas das datas comemorativas das funções desempenhadas
Por Da Reportagem Local | 07 de maio, 2026

Lançado em 2023 pelo Grupo de Trabalho e Humanização/GTH do AME Catanduva, o projeto ‘Tiolinho’ retorna com as homenagens aos colaboradores cujos cargos e funções possuem datas celebradas nacionalmente.

“O projeto surge com o único objetivo de homenagear nossos colegas de trabalho conforme as funções e as datas comemorativas”, disse William Gustavo Lima Fernandes, membro do GTH da unidade.

“Nós os apresentamos na recepção da unidade e pedimos uma salva de palmas. Também anunciamos através do sistema interno de som o dia do profissional e a homenagem ao colaborador do setor com presentes e mensagem de agradecimentos”, explicou.

Durante o mês de abril foram evidenciados pelo Dia do Aprendiz (24), Dia do Auxiliar Contábil (25), e Dia dos Copeiros (27).

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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